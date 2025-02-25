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00:40 25.02.2025

Радбез ООН ухвалив резолюцію США "Шлях до миру" в Україні, правка РФ відхилена

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США, яким не вдалося провести свою нейтральну резолюцію "Шлях до миру" про завершення війни в Україні на Генеральній асамблеї ООН в понеділок, змогли отримати її схвалення Радою безпеки ООН на позачерговому засіданні пізніше в цей же день.

Як передає кореспондент агентства, резолюція була схвалена 10 голосами, утрималися п'ять представників Європи (Франція, Греція, Словенія, Данія та Велика Британія) за відсутності тих, хто б голосував проти.

"…висловлюючи скорботу з приводу трагічної загибелі людей під час конфлікту між Російською Федерацією та Україною, знову заявляючи, що головна мета ООН, закріплена у Статуті ООН, полягає у підтримці міжнародного миру та безпеки та мирному вирішенні спорів, переконливо просить негайно припинити конфлікт і закликає також до встановлення міцного миру між Україною та Російською Федерацією", - сказано у тексті резолюції.

У той же час правка росіян щодо "припинення українського конфлікту шляхом усунення його першопричин" була відхилена: за було подано 4 голоси, тоді як проти 6, а ще 5 учасників засідання утрималися, у тому числі й США.

Представниця Великої Британії пропонувала відкласти голосування на вівторок, тому що американська резолюція була внесена тільки у п'ятницю, але представниця США виступила категорично проти та відзначила, що голосування й так перенесли з ранку понеділка на другу половину дня.

Джерело: https://webtv.un.org/en/asset/k1c/k1cmq4fctm?_gl=1*l4qef0*_ga*MTk0ODU3ODI2Ni4xNzQwNDAxMTE4*_ga_TK9BQL5X7Z*MTc0MDQzNDEwMi40LjEuMTc0MDQzNDI0NS4wLjAuMA

Теги: #радбез #оон #резолюція

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