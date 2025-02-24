Баргилевич: Загальні втрати армії РФ у війні проти України за три роки сягнули майже 900 тис. осіб

Загальні втрати армії РФ внаслідок її агресії проти України за три роки війни сягнули майже 900 тисяч осіб, зокрема у 2024 році - майже 434 тисячі осіб, повідомив начальник Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Анатолій Баргилевич.

"Анатолій Баргилевич виступив перед школярами й студентами під час спеціального онлайн-уроку, приуроченого до третіх роковин повномасштабного вторгнення рф на територію України", - йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у телеграм у понеділок.

Він наголосив, що Сили оборони України продовжують знищувати ворога. За його даними, "лише за 2024 рік загальні втрати армії РФ склали майже 434 тисячі осіб. Загалом, за три роки війни, втрати РФ сягнули майже 900 тисяч осіб".

Повідомляється, що до уроку долучилося понад 27 тисячі школярів і студентів з усієї країни.