Україні були обіцяні системи ППО як компенсація за відсутність запрошення до НАТО, але вони досі не надійшли – Зеленський на засіданні G7

Україна досі не отримала системи протиповітряної оборони, які їй були обіцяні на саміті НАТО в США як компенсація за відсутність запрошення до НАТО, повідомив президент України Володимир Зеленський на саміті "Великої сімки" (G7) в понеділок.

"На саміті НАТО нам пообіцяли системи протиповітряної оборони для захисту наших людей від російських ракет і бомб як компенсацію за відсутність запрошення України в НАТО, і це була важлива обіцянка. Але ми ще не всі їх отримали. Це лише один приклад", - сказав Зеленський під час свого виступу.

За його словами, якби Україна мала "захисний щит" НАТО, Володимир Путін "ніколи б не наважився проштовхнути своє зло через кордон нашої країни". "І після трьох років повномасштабної війни ви всі бачите, яку силу Україна може привнести в Альянс – і це миттєва сила, прямо зараз, а не через десятиліття", - відзначив президент.

Зеленський також відзначив, що якщо Україна залишиться поза НАТО, це буде набагато дорожчим і складнішим шляхом для всіх, "тому що НАТО дає найпростіші та найвигідніші гарантії безпеки". "У такому разі Україні знадобиться більше систем ППО, більше фінансової підтримки та потужна військова присутність, щоб контролювати Росію. Тому ми маємо обрати правильний шлях – найшвидший і найрентабельніший – і це має бути наш шлях, а не те, що Путін усім нав’язує. Щоб запанував мир, необхідні гарантії безпеки", - сказав голова Українької держави.

Він також відзначив, що українці отримали найпередовіший досвід воєнного часу, "і ми повинні використати це для захисту свободи, і ми можемо це зробити, зробимо це разом".

"Давайте створимо механізм координації, щоб це запрацювало. Коли я говорив про Збройні сили Європи, я мав на увазі саме це, тому ми можемо використовувати те, чого ми навчилися, і те, що ми вже навчилися, і поділитися цим з нашими партнерами, з усіма нашими союзниками. Єдність і співпраця приносять користь усім нам", - сказав Зеленський.