Італія долучиться до відбудови енергетики України - віцепрем'єр

Італія долучиться до процесів відновлення України, зокрема, відбудови енергетичного сектору, заявляє віцепрем'єр – міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

"Не може бути перемовин без України і без Європи. Неможливо узгодити угоду без України і без Європи…. Мир має бути разом із потужними безпековими гарантіями для України", - сказав він в понеділок в Києві, виступаючи на пленарному засіданні "Підтримуй Україну".

За словами Таяні, мир має бути стабільним і тривалим для України, а Італія буде рада обговорювати майбутнє України. "Відновлення, відбудову, торгівлю. Ми хочемо, щоб туристи відвідували українські міста, а українці відвідували наші університети і наші міста. Ми будемо долучатися до процесу відбудови", - наголосив він.

За словами віцепрем'єра, Італія, зокрема, долучиться до відбудови енергетичного сектору.

"Ми будемо організовувати міжнародну конференцію з відбудови. Вона пройде в Римі протягом 10-11 липня цього року. Ми хочемо організувати те, що стане величезним успіхом для України", - повідомив Таяні.