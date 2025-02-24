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13:59 24.02.2025

Мерц допустив можливість створення європейської оборонної структури як альтернативи НАТО

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Мерц допустив можливість створення європейської оборонної структури як альтернативи НАТО

Кандидат на пост канцлера ФРН Фрідріх Мерц висловив сумнів у тому, що НАТО збережеться в колишньому вигляді до саміту Альянсу в червні, і заявив, що Європа може створити альтернативний оборонний блок.

«Мені цікаво, чи будемо ми в червні говорити про НАТО в нинішньому вигляді, або ж нам доведеться створити незалежну європейську оборонну структуру набагато швидше», - сказав Мерц в інтерв'ю німецьким телеканалам після підбиття підсумків виборів у Німеччині, яке цитують західні ЗМІ.

Мерц додав, що ніколи не думав, що йому доведеться сказати щось подібне. Однак після висловлювань президента США Дональда Трампа і його наближених і йому «стало зрозуміло, що американська адміністрація мало піклується про долю Європи».

Альянс ХДС/ХСС, очолюваний Мерцем, здобув перемогу на дострокових виборах до бундестагу, набравши 28,6% голосів. Мерц заявив про намір сформувати новий уряд до 20 квітня.

Минулої п'ятниці Мерц заявив, що Європі варто змиритися з імовірністю того, що Трамп не буде беззастережно дотримуватися зобов'язання НАТО щодо взаємної оборони. Мерц закликав європейців «докласти всіх зусиль, щоб бути в змозі самостійно захистити континент», і запропонував Німеччині провести переговори з Великою Британією та Францією щодо питань спільного управління ядерною зброєю та ядерної безпеки.

Минулого тижня міністр оборони США Піт Гегсет сказав, що «суворі стратегічні реалії» не дадуть змоги США приділяти першочергову увагу безпеці Європи. Трамп неодноразово заявляв про намір провести переговори з Росією щодо врегулювання українського конфлікту без участі Європи.

Теги: #нато #альтернатива #мерц

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