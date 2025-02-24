Події

12:15 24.02.2025

Погода в Україні найближчими днями очікується без опадів, на дорогах подекуди ожеледиця

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Погода в Україні найближчими днями очікується без опадів, на дорогах подекуди ожеледиця

В Україні у вівторок погода очікується Без опадів, лише у східних областях місцями невеликий сніг, повідомляє Укргідрометцентр.

На дорогах країни, крім заходу та півдня, подекуди ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура в західних, південно-західних областях та в Криму вночі 3-8°С морозу, вдень 2-7°С тепла; на решті території вночі 8-13°С морозу, на північному сході країни до 16°С морозу; вдень від 2°С морозу до 3°С тепла, на Лівобережі 2-7°С морозу.

У Києві 25 лютого без опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 8-10°С морозу, вдень 1-3°С тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 25 лютого найвища температура вдень була 15,5°С в 1990р., найнижча вночі -20,7°С в 1917р.

У вівторок, 26 лютого, погода в Україні без опадів. На дорогах північних, центральних та східних областей подекуди ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура на сході, північному сході країни вночі 10-15°С морозу, вдень 2-7°С морозу; у західних областях вночі 26 лютого 4-9°С морозу, 27 лютого 0-5°С морозу, вдень 5-10°С тепла; на решті території вночі 26 лютого 8-13°С морозу, 27 лютого 5-10°С морозу, вдень 0-5°С тепла.

У Києві 26 лютого без опадів. На дорогах ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 26 лютого 9-11°С морозу, 27 лютого 6-8°С морозу, вдень 2-4°С тепла.

Теги: #прогноз_погоди

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