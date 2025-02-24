Турбулентність у глобальній політиці - це можливість для Європи отримати безпекову незалежність і ліквідувати відставання в технологічній конкуренції – Зеленський

Фото: president.gov.ua

Збереження свободи в Європі прямо залежить від здатності стати незалежними в безпеці, і Європа не може дозволити собі відставати в глобальній технологічній конкуренції, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми всі бачимо, яка турбулентність почалась в глобальній політиці, але будь-які проблеми – це можливості. Збереження свободи в Європі прямо залежить від здатності нас, усієї Європи, стати щонайменше в безпеці незалежними. Ніколи Європа не може дозволити собі відставати в глобальній технологічній конкуренції. Зараз, на жаль, є моменти, фіксується таке відставання", - сказав Зеленський під час відкриття пленарного засідання "Підтримуй Україну".

Він наголосив на важливості об’єднання українців в своєму домі, європейців на своєму континенті, США з Європою, G7, і всіх у світі, хто відчув, яким несправедливим є вторгнення Росії.

"Зараз варто робити більше, ніж вчора, підтримувати одне одного більше, ніж будь-коли, щоб в цьому році можна було сказати, ми зробили все, що могли і мусили зробити, і ось мир є", - додав президент.