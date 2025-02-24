Події

11:29 24.02.2025

Ті, хто стали спільниками РФ у війні, можуть заробити гроші, але ніколи не здобудуть повагу – Зеленський

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Ті, хто стали спільниками РФ у війні, можуть заробити гроші, але ніколи не здобудуть повагу – Зеленський

Через три роки після початку повномасштабного російського вторгнення Україна жива та бореться, а ті хто, став спільниками РФ у війні, можуть заробити гроші, але ніколи не здобудуть повагу, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ніхто у світі не вірить російській брехні про нашу державу, наших людей. Навіть ті, хто, на жаль, став спільником Росії у війні, хто пройшов разом з нею, усі вони розуміють, кого і в чому вони підтримують. Вони можуть зробити різні кроки, вони можуть заробити якісь гроші на своїх відносинах з Росією зараз, але ніколи не здобудуть повагу", - сказав Зеленський під час відкриття пленарного засідання "Підтримуй Україну".

Теги: #роковини #вторгнення #підтримуй_україну #зеленський

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