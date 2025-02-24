Події

11:21 24.02.2025

Шмигаль про 16-й пакет санкцій проти РФ: Європа вкотре демонструє дієву солідарність з Україною

1 хв читати
Шмигаль про 16-й пакет санкцій проти РФ: Європа вкотре демонструє дієву солідарність з Україною
Фото: https://www.facebook.com/dshmyhal

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подякував Раді Європейського Союзу із закордонних справ за ухвалення 16-го пакета санкцій проти Росії.

"Дякую Раді ЄС за ухвалення 16-го пакета санкцій проти російського агресора... Об’єднана Європа вкотре демонструє дієву солідарність з Україною. Цінуємо таку рішучу підтримку. Разом змусимо ворога дорого заплатити за свої злочини та наблизимо справедливий мир", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.

Прем'єр відзначив, що серед найважливішого в пакеті: до санкційного списку додані понад 50 нових суб’єктів; посилення боротьби з "тіньовим флотом" РФ; заборона мовлення пропагандистських медіа; заборона експорту низки товарів подвійного призначення; відключення від SWIFT ще 13-ти банків; заборона на торгівлю з портами й аеропортами Росії, які приймають дрони та ракети; поповнення списку персональних санкцій та багато іншого.

Як повідомлялося, 24 лютого Рада ЄС із закордонних справ ухвалила черговий, 16-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів щодо РФ.

 

Теги: #шмигаль #санкції_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:31 25.02.2025
Шмигаль: Словаччина підтримує вступ України в ЄС, напруженість з Угорщиною буде вирішена на нашому шляху до європейського членства

Шмигаль: Словаччина підтримує вступ України в ЄС, напруженість з Угорщиною буде вирішена на нашому шляху до європейського членства

18:54 25.02.2025
Шмигаль: урегульовуємо питання знижок в аптеках на препарати для пацієнтів із хронічними захворюваннями

Шмигаль: урегульовуємо питання знижок в аптеках на препарати для пацієнтів із хронічними захворюваннями

18:28 25.02.2025
Для понад 10 млн громадян пенсії підвищаться на 11,5% в результаті індексації з 1 березня – Шмигаль

Для понад 10 млн громадян пенсії підвищаться на 11,5% в результаті індексації з 1 березня – Шмигаль

18:22 25.02.2025
Кабмін продовжив дію відстрочок заброньованих працівників до 31 березня – Шмигаль

Кабмін продовжив дію відстрочок заброньованих працівників до 31 березня – Шмигаль

12:32 25.02.2025
Шмигаль про угоду щодо критичних мінералів: Україна обговорює із США можливість інвестфонду з внесками 50 на 50

Шмигаль про угоду щодо критичних мінералів: Україна обговорює із США можливість інвестфонду з внесками 50 на 50

19:51 24.02.2025
Шмигаль: Підтримка Генасамблеєю ООН української резолюції – важливий крок для відновлення дії міжнародного права

Шмигаль: Підтримка Генасамблеєю ООН української резолюції – важливий крок для відновлення дії міжнародного права

18:56 24.02.2025
Шмигаль: інтеграція України в Європу мусить прискоритися

Шмигаль: інтеграція України в Європу мусить прискоритися

10:46 24.02.2025
Єрмак про санкції проти РФ: танкери, банки та медіа

Єрмак про санкції проти РФ: танкери, банки та медіа

10:06 24.02.2025
Рада ЄС затвердила 16-й пакет антиросійських санкцій

Рада ЄС затвердила 16-й пакет антиросійських санкцій

14:37 23.02.2025
На 4-й рік повномасштабної війни важливим залишається консолідація міжнародних партнерів України - Шмигаль

На 4-й рік повномасштабної війни важливим залишається консолідація міжнародних партнерів України - Шмигаль

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Внаслідок ворожої атаки на Київщині загинуло двоє людей, ще двоє поранено

РФ атакувала енергетичний об'єкт у Дніпропетровській області

Повітряні сили: Збито 110 ворожих БпЛА, 66 – локаційно втрачені

Упродовж доби зафіксовано 98 бойових зіткнень

Обмеження е/е для промспоживачів у середу заплановано всього на три вечірні години доби – "Укренерго"

ОСТАННЄ

Рада звернулась до міжнародної спільноти з нагоди Дня спротиву окупації Криму

Споживання електроенергії знижується в умовах потепління – "Укренерго"

Рада не підтримала запрошення до парламенту учасників переговорів щодо угоди про мінерали

Сибіга: Крим повернеться до складу України, ми ніколи не відмовимося від цієї мети

Зеленський: Нам вдалося повернути питання про звільнення Криму в порядок денний світу

Вночі було атаковано російський морський порт в Туапсе

Внаслідок ворожої атаки на Київщині загинуло двоє людей, ще двоє поранено

Рада ухвалила закон про створення Вищого адмінсуду

Українська рада зброярів розпочала роботу, головою правління став Камишін

"Київтеплоенерго" упродовж доби планує відновити теплозабезпечення 50 будинків у Голосіївському районі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА