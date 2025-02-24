Шмигаль про 16-й пакет санкцій проти РФ: Європа вкотре демонструє дієву солідарність з Україною

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подякував Раді Європейського Союзу із закордонних справ за ухвалення 16-го пакета санкцій проти Росії.

"Дякую Раді ЄС за ухвалення 16-го пакета санкцій проти російського агресора... Об’єднана Європа вкотре демонструє дієву солідарність з Україною. Цінуємо таку рішучу підтримку. Разом змусимо ворога дорого заплатити за свої злочини та наблизимо справедливий мир", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.

Прем'єр відзначив, що серед найважливішого в пакеті: до санкційного списку додані понад 50 нових суб’єктів; посилення боротьби з "тіньовим флотом" РФ; заборона мовлення пропагандистських медіа; заборона експорту низки товарів подвійного призначення; відключення від SWIFT ще 13-ти банків; заборона на торгівлю з портами й аеропортами Росії, які приймають дрони та ракети; поповнення списку персональних санкцій та багато іншого.

Як повідомлялося, 24 лютого Рада ЄС із закордонних справ ухвалила черговий, 16-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів щодо РФ.