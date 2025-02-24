Сили оборони завдали чергового удару по Рязанському НПЗ – Генштаб ЗСУ

Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України та Головного управління розвідки МО України та інші підрозділи Сил оборони в ніч на понеділок в черговий раз уразили об'єкти "Рязанської нафтопереробної компанії", крім того, у неділю була уражена нафтобаза "8 марта" у Тульській області РФ.

"Підрозділи СБС ЗСУ, ГУР, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 24 лютого 2025 року завдали ураження по Рязанському нафтопереробному заводу у Рязанській області, що залучений у забезпеченні окупаційної армії рф. Відомо про щонайменше 5 вибухів в районі цілі. Попередньо, виникла пожежа в районі установки первинної переробки нафти ЕЛОУ АТ-6", - повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в телеграм-каналі.

Зазначається, що Рязанський нафтопереробний завод входить до четвірки найбільших НПЗ Росії. Підприємство, зокрема, виробляє дизельне пальне і реактивне паливо ТС-1.

"Окрім того, вчора, підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України уразили нафтобазу – зафіксовано пожежу в районі ФДКУ (Федеральна державна казенна установа – ІФ-У) комбінат "8 марта" у Тульській області рф", - зазначили в Генштабі.

Сили оборони вже двічі наносили ураження по Рязанському НПЗ у наприкінці січня 2025р.