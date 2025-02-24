Події

10:20 24.02.2025

Сили оборони завдали чергового удару по Рязанському НПЗ – Генштаб ЗСУ

1 хв читати
Сили оборони завдали чергового удару по Рязанському НПЗ – Генштаб ЗСУ

Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України та Головного управління розвідки МО України та інші підрозділи Сил оборони в ніч на понеділок в черговий раз уразили об'єкти "Рязанської нафтопереробної компанії", крім того, у неділю була уражена нафтобаза "8 марта" у Тульській області РФ.

"Підрозділи СБС ЗСУ, ГУР, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 24 лютого 2025 року завдали ураження по Рязанському нафтопереробному заводу у Рязанській області, що залучений у забезпеченні окупаційної армії рф. Відомо про щонайменше 5 вибухів в районі цілі. Попередньо, виникла пожежа в районі установки первинної переробки нафти ЕЛОУ АТ-6", - повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в телеграм-каналі.

Зазначається, що Рязанський нафтопереробний завод входить до четвірки найбільших НПЗ Росії. Підприємство, зокрема, виробляє дизельне пальне і реактивне паливо ТС-1.

"Окрім того, вчора, підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України уразили нафтобазу – зафіксовано пожежу в районі ФДКУ (Федеральна державна казенна установа – ІФ-У) комбінат "8 марта" у Тульській області рф", - зазначили в Генштабі.

Сили оборони вже двічі наносили ураження по Рязанському НПЗ у наприкінці січня 2025р.

Теги: #генштаб_зсу #удар #рязань #нпз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:11 26.02.2025
Сили оборони уразили за добу 17 районів зосередження окупантів - Генштаб

Сили оборони уразили за добу 17 районів зосередження окупантів - Генштаб

08:06 26.02.2025
Упродовж доби зафіксовано 98 бойових зіткнень

Упродовж доби зафіксовано 98 бойових зіткнень

07:20 26.02.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1170 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1170 військовослужбовців

03:33 25.02.2025
Рязанський НПЗ у РФ зупинив роботу після ударів дронів – ЗМІ

Рязанський НПЗ у РФ зупинив роботу після ударів дронів – ЗМІ

23:34 24.02.2025
Окупанти вдарили по Дергачах, 2 жінки поранені - Синєгубов

Окупанти вдарили по Дергачах, 2 жінки поранені - Синєгубов

08:37 24.02.2025
Сили оборони збили вночі 113 ворожих дронів з 185, 71 локаційно втрачений без наслідків

Сили оборони збили вночі 113 ворожих дронів з 185, 71 локаційно втрачений без наслідків

08:31 24.02.2025
Упродовж доби зафіксовано 96 бойових зіткнень

Упродовж доби зафіксовано 96 бойових зіткнень

08:35 23.02.2025
Повітряні сили ЗС України: За ніч збито 138 з 267-и ворожих БПЛА, 119 локаційно втрачені

Повітряні сили ЗС України: За ніч збито 138 з 267-и ворожих БПЛА, 119 локаційно втрачені

07:50 23.02.2025
Війська РФ за добу втратили 1180 осіб та 94 од. техніки

Війська РФ за добу втратили 1180 осіб та 94 од. техніки

07:18 23.02.2025
На фронті сталося 107 боїв, третина з них на покровському напрямку

На фронті сталося 107 боїв, третина з них на покровському напрямку

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Внаслідок ворожої атаки на Київщині загинуло двоє людей, ще двоє поранено

РФ атакувала енергетичний об'єкт у Дніпропетровській області

Повітряні сили: Збито 110 ворожих БпЛА, 66 – локаційно втрачені

Упродовж доби зафіксовано 98 бойових зіткнень

Обмеження е/е для промспоживачів у середу заплановано всього на три вечірні години доби – "Укренерго"

ОСТАННЄ

Рада звернулась до міжнародної спільноти з нагоди Дня спротиву окупації Криму

Споживання електроенергії знижується в умовах потепління – "Укренерго"

Рада не підтримала запрошення до парламенту учасників переговорів щодо угоди про мінерали

Сибіга: Крим повернеться до складу України, ми ніколи не відмовимося від цієї мети

Зеленський: Нам вдалося повернути питання про звільнення Криму в порядок денний світу

Вночі було атаковано російський морський порт в Туапсе

Внаслідок ворожої атаки на Київщині загинуло двоє людей, ще двоє поранено

Рада ухвалила закон про створення Вищого адмінсуду

Українська рада зброярів розпочала роботу, головою правління став Камишін

"Київтеплоенерго" упродовж доби планує відновити теплозабезпечення 50 будинків у Голосіївському районі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА