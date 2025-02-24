Президент Латвії прибув до Києва для участі у саміті країн-партнерів у третю річницю агресії РФ проти України

Фото: https://www.facebook.com/edgars.rinkevics

Президент Латвії прибув до Києва для участі у саміті країн-партнерів, про що Едгарс Рінкевичс повідомив на платформі X.

"Три роки тому, будучи міністром закордонних справ Латвії, я був у Києві, коли Росія розпочала повномасштабний неспровокований напад на Україну. Я повернувся як Президент Латвії, щоб висловити підтримку і захоплення хоробрим українським народом. Ми обговоримо поточні питання та подальші кроки", - написав Рінкевичс.



