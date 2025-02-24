Президент Литви прибув до Києва для участі у саміті країн-партнерів у третю річницю агресії РФ проти України

Президент Литви прибув до Києва для участі у саміті країн-партнерів, про що Ґітанас Науседа повідомив на платформі X.

"Я щойно приїхав до Києва. Минуло рівно три роки з початку жорстокого повномасштабного військового вторгнення Росії. Україна та її народ пережили незліченні труднощі, але залишаються гордими та незламними. Я радий і пишаюся тим, що Литва всі ці роки всіляко підтримувала Україну. Ми будемо продовжувати це робити", - написав Науседа.