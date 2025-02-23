Мерц: досягнення Європою незалежності від США буде пріоритетом

Лідер ХДС Фрідріх Мерц заявив, що прагне до незалежності Європи від США, повідомляє Deutsche Welle у неділю.

Найімовірніший кандидат у канцлери ФРН, лідер переможного на парламентських виборах блоку ХДС-ХСС, Фрідріх Мерц зробив заяву з приводу політики майбутнього коаліційного уряду.

"Для мене абсолютним пріоритетом буде зміцнення Європи крок за кроком, щоб ми досягли незалежності від США", - цитує Мерца Deutsche Welle.

На переконання Мерца адміністрація Трампа "значною мірою байдужа" до долі Європи.

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