УЗАГАЛЬНЕННЯ: Переговори щодо меморандуму з США щодо надр просуваються, Зеленський наполягає на наявності у ньому гарантій безпеки

Переговори щодо меморандуму з США про допомогу та права на розробку природніх ресурсів в Україні продовжуються, з американського боку їх веде команда радника з національної безпеки Майка Волца, повідомляє президент України Володимир Зеленський.

"Зараз, до речі, наша група, є і міністри, і представники наших компаній, і голова Офісу – вони зараз на зв'язку з Волцем і з його командою, вони спілкуються про угоду. Немає вже 500 млрд – мені здається, немає і відсотків поки що. Ну, бачите, ми просуваємось вперед, все нормально", - сказав Зеленський на пресконференції в неділю в Києві.

Пізніше голова держави уточнив, що мова саме про меморандум, а не угоду.

Зеленський також наполягає на включення гарантій безпеки від США в документі, і відзначає, що поки про них у проєкті не йдеться. "Гарантіями безпеки можуть бути і економічні угоди, тощо, але не просто економічна угода, а економічна угода між нашими державами як частина гарантій безпеки. Тому потрібно, щоб в угоді було те, чого поки що нема – це гарантії безпеки, які ми будемо отримувати від Сполучених Штатів", - додав голова Української держави.

У свою чергу керівник Офісу президента України Андрій Єрмак також повідомив про конструктивний раунд переговорів щодо угоди із США, в якій брали участь перша віце-премʼєр-міністерка - міністеркою з економіки Юлія Свириденко та віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина. Від американської сторони були міністр фінансів Скотт Бессент та радник президента США з нацбезпеки Майкл Волц, "їх команди та представник команди віце-президента США Джей Ді Венса".

"Просуваємося в роботі. Конструктивна розмова. США - наші партнери і ми вдячні американському народу, вдячні за двопартійну підтримку - ви з нами всі три роки вторгнення росіян", - додав Єрмак.

ПІДГОТОВКА МЕМОРАНДУМУ ДАЛА СТАРТ АУДИТУ ВИКОРИСТАННЯ НАДР В УКРАЇНІ

Україна розпочала аудит власних надр в рамках підготовки меморандуму з США, і має намір захищати бізнес, який зараз законно займається їх розробкою, повідомив Зеленський.

"Ліцензіатів достатньо немало в Україні. Ця вся історія (з укладенням меморандуму про розробку копалин з США – ІФ-У) в будь-якому випадку нам допоможе. По перше, всі наші служби, які ніколи не займалися такою серйозною юридичною боротьбою, наприкінці проведуть реальний аудит (існуючих ліцензій – ІФ-У). І це вже відбувається", - сказав президент на пресконференції.

За його словами, останні серйозні розробки корисних копалин в Україні були 50-60 років тому.

"Тобто це дає можливість нам навести порядок: що є, скільки це коштує, кому належить. І тут будуть відповідні рішення: законно щось належить, щось незаконно, сплячі ліцензії, робочі. Там, де все справедливо і бізнес цим займається, будемо їх захищати. Для нас це потрібно. Там де сплячі ліцензії і хтось щось пограбував, будемо це повертати. Для нас це важливо", - додав Зеленський.

БЕССЕНТ ПРО УГОДУ З УКРАЇНОЮ: США НЕ НАБУВАТИМУТЬ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТА НЕ ОБТЯЖУВАТИМУТЬ БОРГАМИ

США інвестуватимуть в Україну без отримання права власності на її активи та без створення нового боргового тягаря, тож цей підхід має забезпечити взаємну вигоду від угоди про корисні копалини для обох країн, повідомляється у статті міністра фінансів США Скотта Бессента для видання Financial Times.

Міністр зауважив, що попри те, що про економічне партнерство, яке американський президент Дональд Трамп запропонував своєму українському колезі Володимиру Зеленському, повідомлялося багато, багато чого в ньому було викривлено або просто неправдиво.

"Тому я вітаю цю можливість пояснити, яку користь це партнерство принесе обом нашим країнам", - сказав Бессент.

За його словами, інноваційний підхід Трампа представляє нову модель продуктивного міжнародного партнерства.

"Давайте також чітко усвідомимо, чим це не є. США не набуватимуть права власності на фізичні активи в Україні. Вони також не обтяжуватимуть Україну новими боргами", - наголосив він.

За словами Бессента, такий тип економічного тиску, який застосовують інші світові гравці, не сприятиме ані американським, ані українським інтересам.

"Для того, щоб створити більшу цінність у довгостроковій перспективі, США повинні інвестувати разом з народом України, щоб обидві сторони були зацікавлені в отриманні якомога більшої вигоди", - підсумував він.

Глава Мінфіну США зазначив, що умови спільного партнерства передбачають, що доходи, отримані урядом України від природних ресурсів, інфраструктури та інших активів, спрямовуватимуться до фонду, орієнтованого на довгострокову реконструкцію та розвиток України.

Водночас США матимуть там економічні та управлінські права в цих майбутніх інвестиціях.

До того ж Бессент зауважив, що перебуваючи в Києві зустрічався з багатьма американськими компаніями, які працюють в Україні вже багато років.

"І я говорив з багатьма іншими, які готові підтримати українську економіку шляхом встановлення справедливого і тривалого миру", - зазначив він.

Умови цього партнерства мобілізують американські таланти, капітал, високі стандарти та управління для прискорення відновлення України та надсилають чіткий сигнал Росії, що США інвестують у вільну та процвітаючу Україну в довгостроковій перспективі.

За його словами, надходження від майбутніх потоків доходів будуть реінвестовані у ключові сектори, спрямовані на розблокування більшої кількості активів, що сприяють зростанню України.

Умови цієї угоди також гарантують, що країни, які не сприяли захисту суверенітету України, не зможуть отримати вигоду від її відновлення або цих інвестицій.

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРОПОНУЄ ФОНД З США 50 НА 50 І ЗАМОРОЖЕНІ АКТИВИ РФ ЯК ВНЕСОК В НЬОГО УКРАЇНИ

Президент України заявив, що готовий обговорювати варіант угоди з США, в якій внески в фонд складаються як 50:50. "Я вважаю, що це чесно. І далі ми можемо вкладати, безумовно, гроші від заморожених російських активів. І це наші гроші. Саме наші. Не з партнерами. А суто українські гроші", - сказав Зеленський.

Він відзначив, що використання доходу від заморожених російських активів дозволить робити швидкі інвестиції у спільний фонд.

"І це може дійсно допомогти. Чому я кажу, що це може допомогти? Тому що це може бути швидке інвестування. От наприклад, якщо від ліцензії сьогодні передавати гроші в фонд, то знаєте, скільки ми отримуємо? Десь 60 мільярдів, так, гривень. Мені здається, десь біля 2 мільярдів доларів на рік. Тобто, зараз ви розумієте, чому я не міг визнати борг, якщо б ви взяли 500 мільярдів і повертали щорічно по 2 мільярда, так? Тобто це 250 років, просто запам'ятати цей фонд. Тож, а гроші від заморожених активів, вони швидкі. Ми можемо взяти, наприклад, 50 мільярдів, Сполучені Штати можуть нам дати допомогу 50 мільярдів, ми наповнимо цей фонд по 50 мільярдів, там буде 100 мільярдів, ми 100 мільярдів будемо вкладати в видобуток і в розвиток української економіки. Так мені це зрозуміло", - пояснив президент.

Голова Української держави додав, що угода має бути укладена до того, як президент США Дональд Трамп проведе зустріч в Володимиром Путіним.

"Для того, щоб все знати, весь задум США, і як ця угода може бути гарантіями безпеки, з погляду США, для цього нам потрібно зустрітись і проговорити це. Я вважаю, що ця зустріч повинна бути справедливою. А значить, до зустрічі Трампа з Путіним", - підкреслив Зеленський.

ЗАПАСИ КРИТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ ОЦІНЮЮТЬСЯ В БЛИЗЬКО $350 МЛРД

Міністерство економіки України оцінює запас критичних матеріалів на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України на суму близько $350 млрд, повідомила перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Перед нами стоїть велика задача оновити геологічну інформацію і, звичайно, залучити інвесторів в переробну промисловість. Ми володіємо інформацією, що на тимчасово окупованій території знаходяться критичні матеріали на суму порядку $350 млрд", - сказала вона на форумі "Україна. Рік 2025" в Києві в неділю.

Міністерка зазначила, що для підтвердження цієї цифри Україна має провести геологорозвідку. За її словами, у країні наявні поклади титану, літію, урану, та інших різновидів рідкісноземельних металів. "Наша задача – не просто експорт цієї сировини, а залучення інвестицій в переробну галузь та розробку родовищ", - підкреслила перша віцепрем’єрка.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що американські та європейські інвестиції в Україну, у тому числі в її корисні копалини, розглядаються як певний елемент гарантії безпеки.

"Ми продовжуємо з нашими партнерами цей діалог… Ніхто не відмовлявся ні від чого. У нас йде нормальний робочий процес, він може тривати як день, так і місяці. Угода, яка може з’явитися, повинна відповідати національним інтересам України та бути цікавою нашим партнерам", - резюмував він, коментуючи питання угоди про ресурси з США.

США ОЧІКУЮТЬ ПІДПИСАННЯ УГОДИ ПРО ПРАВА НА УКРАЇНСЬКІ КОПАЛИНИ ДО КІНЦЯ ТИЖНЯ

Спеціальний посланник США Стів Віткофф очікує, що угода про права на корисні копалини з Україною буде підписана до кінця тижня.

"Ця угода багато в чому стосується відплати за все, що ми зробили в ім'я українського народу. І так це бачить президент (Трамп – ІФ-У). Я очікую підписання угоди цього тижня", - сказав Віткофф у неділю в програмі CNN "State of the Union".

Він додав, що раніше президент України Володимир Зеленський "похитнувся у своїх зобов’язаннях щодо цього".

"Президент надіслав йому послання. Він більше не коливається. Я думаю, є причина, чому він не коливається. Це тому, що він розуміє, що ми так багато зробили, і ця угода має бути підписана. І я думаю, ви побачите його підписаним цього тижня", - впевнений Віткофф.

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРО МЕМОРАНДУМ: У ПАРТНЕРІВ ПОВИННО БУТИ ВЗАЄМНЕ БАЖАННЯ ПІДПИСУВАТИ УГОДУ

Голова Української держави відзначає важливість взаємного інтересу при підписанні меморандуму з США про допомогу та розробку корисних копалин.

"У стратегічних партнерів повинно бути бажання підписувати угоду. Угода повинна (бути такою – ІФ-У), щоб і в Сполучених Штатах Америки бачили, що вони не просто дають гроші Україні, що вони отримують ці гроші і можуть підняти економіку, і що це може бути гарантіями безпеки", - сказав Зеленський на прес-конференції в неділю в Києві.

Голова держави додав, що хоче, щоб документ був взаємовигідним для України та США.

"Угода між нами і партнерами хочу, щоб була без скандалу, а навпаки, щоб була win-win для наших народів. Або для американського бізнесу, і для нашого бізнесу, і народу. І я вважаю, що ось таку угоду треба підписувати. Щоб це був і захист, і щоб, вибачте за таке слово, задоволнення отримати від партнерських відносин. Бо то є вже не партнерство, якщо немає задоволення", - додав Зеленський.

Джерела:

www.youtube.com/watch?v=IOlNkGiQQE4

t.me/ermaka2022/5899

www.ft.com/content/91a727ff-ddde-4973-abc3-2b0ea2de6cf7

edition.cnn.com/shows/state-of-the-union