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21:42 23.02.2025

Генштаб і Міноборони повинні найближчим часом підтримати військових, дати більше ротацій і відпусток – Зеленський

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Генштаб і Міноборони повинні найближчим часом підтримати військових, дати більше ротацій і відпусток – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відзначив необхідність встановлення справедливості для добровольців і військовослужбовців, які служать з початку війни, на тлі запропонованих преференцій в рамках проєкту "Контракт 18-24" для українців віком від 18 до 24 років, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік.

"Я попросив розібратися з деякими речами, які не спрацювали в контракті 18-24, передусім з тими хлопцями, які у віці 18-24, але пішли з самого початку війни. Тобто вони пішли добровольцями, а на них не розповсюджується контракт, бо вони добровольці або були мобілізовані… Я можу подякувати їм і сказати, що і військові, і Генштаб, і Міноборони повинні найближчим часом зробити все, щоб допомогти їм. Допомогти, підтримати їх, дати більш ротацій, дати більш відпусток, знайти справедливість з 18-24 до кінця", - сказав Зеленський на пресконференції в неділю в Києві.

Він відзначив, що "люди дійсно втомлені", і такі заходи є дійсно важливими, але їх потрібно проводити дуже обережно, щоб це не було небезпечно щодо послаблення цілого фронту.

"Ми це питання вирішимо", - відзначив Зеленський.

 

Теги: #підтримка #військові #президент

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