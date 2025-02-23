Виділена раніше допомога від США продовжує надходити, $15 млрд в дорозі – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що виділена раніше допомога продовжує надходити з США і очікується в розмірі $15 млрд.

"Зараз допомога є, хоча треба справедливо сказати - ця допомога, вона стара. Це минулих часів. Так, підтримка Конгресу США, але двопартійна підтримка республіканців і демократів. Ми вдячні, що її не зупинили, але через сповільнення постачання вона все ще йде. І там, чесно кажучи, ми ще можемо отримати, бо проголосували набагато більше - 15 мільярдів в дорозі, якщо чесно. Вийшло, не вийшло, щось вийшло, десь знаходиться на шляху", - сказав Зеленський на пресконференції в неділю в Києві.

За його словами, ця допомога надходить у вигляді зброї і "різних технічних засобів".

"Тому нічого не зупинено, але нічого нового і не проголошено. Ось де ми знаходимося", - сказав Зеленський.