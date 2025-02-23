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20:07 23.02.2025

Омбудсмен звернувся до ООН та МК "Червоного Хреста" з приводу ймовірного розстрілу росіянами українських військовополонених

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Омбудсмен звернувся до ООН та МК "Червоного Хреста" з приводу ймовірного розстрілу росіянами українських військовополонених

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН та МКЧХ з приводу ймовірного розстрілу росіянами українських військовополонених, про що повідомив у своєму телеграм-каналі.

"У соцмережах шириться відео ймовірного жорстокого розстрілу українських військовополонених на Курському напрямку. За словами одного з українських бійців — це воїни 82-ї бригади. На кадрах видно, як російський окупант свідомо стріляє в голову українському військовополоненому", - написав Лубінець, зазначивши, що йдеться про грубе порушення Женевської конвенції та всіх норм міжнародного гуманітарного права.

"Як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, я вже звернувся до ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста. Росія має відчути наслідки своїх воєнних злочинів негайно!", - написав Лубінець

 

 

 

 

Теги: #війна #полонені #розстріл

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