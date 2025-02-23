Зеленський проти визнання американських грантів як боргів

Президент України Володимир Зеленський відмовляється визнавати надані США гранти в підтримку України боргами.

"Ми не маємо визнавати гранти як борги. Подобається це чи не подобається. Я домовлявся з Байденом і домовлявся з Конгресом Сполучених Штатів Америки. Я вдячний Конгресу. Це була присутність двох партій і підтримка", - сказав Зеленський на пресконференції в неділю в Києві.

Він додав, що будь-які інші умови надання підтримки повинні обговорюватися окремо, і українська сторона готова до цього.

"Якщо умова сьогодні така, що Сполучені Штати Америки, наші стратегічні партнери кажуть, ми вам будемо давати допомогу, але ви повинні її повернути. Нам потрібна ваша допомога. І якщо ваші умови, що ми не дамо вам допомогу, якщо ви не підпишете угоду, то тоді зрозуміло. Питання, скільки ви даєте допомоги? Десять мільярдів? Двадцять? Тридцять? Зброєю? Готовий все це проговорити з президентом Трампом, я це передав. У мене немає жодних емоцій з цього приводу. Я готовий. Вони хочуть прагматичну угоду? Супер. Говоримо прагматично", - наголосив президент.