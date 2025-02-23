Події

17:09 23.02.2025

Зеленський проти визнання американських грантів як боргів

1 хв читати
Зеленський проти визнання американських грантів як боргів

Президент України Володимир Зеленський відмовляється визнавати надані США гранти в підтримку України боргами.

"Ми не маємо визнавати гранти як борги. Подобається це чи не подобається. Я домовлявся з Байденом і домовлявся з Конгресом Сполучених Штатів Америки. Я вдячний Конгресу. Це була присутність двох партій і підтримка", - сказав Зеленський на пресконференції в неділю в Києві.

Він додав, що будь-які інші умови надання підтримки повинні обговорюватися окремо, і українська сторона готова до цього.

"Якщо умова сьогодні така, що Сполучені Штати Америки, наші стратегічні партнери кажуть, ми вам будемо давати допомогу, але ви повинні її повернути. Нам потрібна ваша допомога. І якщо ваші умови, що ми не дамо вам допомогу, якщо ви не підпишете угоду, то тоді зрозуміло. Питання, скільки ви даєте допомоги? Десять мільярдів? Двадцять? Тридцять? Зброєю? Готовий все це проговорити з президентом Трампом, я це передав. У мене немає жодних емоцій з цього приводу. Я готовий. Вони хочуть прагматичну угоду? Супер. Говоримо прагматично", - наголосив президент.

Теги: #гранти #зеленський #борги

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:49 25.02.2025
Зеленський обговорив з новопризначеним прем'єром Бельгії використання заморожених російських активів

Зеленський обговорив з новопризначеним прем'єром Бельгії використання заморожених російських активів

08:34 25.02.2025
Зустрічі Трампа з Зеленським та Путіним відбудуться "дуже скоро" – Білий дім

Зустрічі Трампа з Зеленським та Путіним відбудуться "дуже скоро" – Білий дім

00:43 25.02.2025
Зеленський є законно обраним лідером України, а диктатор - Путін, який залишається при владі 25 років, наголосив Волкер

Зеленський є законно обраним лідером України, а диктатор - Путін, який залишається при владі 25 років, наголосив Волкер

23:55 24.02.2025
Зеленський і Трюдо обговорили оборонну та фінансову підтримку України

Зеленський і Трюдо обговорили оборонну та фінансову підтримку України

23:20 24.02.2025
Зеленський і Санчес обговорили ситуацію на фронті, потреби ЗСУ та інвестиції у виробництво дронів

Зеленський і Санчес обговорили ситуацію на фронті, потреби ЗСУ та інвестиції у виробництво дронів

21:53 24.02.2025
Зеленський подякував за ухвалений 16-й пакет санкцій проти РФ та обговорив розвиток ОПК з Фон дер Ляєн та Коштою

Зеленський подякував за ухвалений 16-й пакет санкцій проти РФ та обговорив розвиток ОПК з Фон дер Ляєн та Коштою

21:35 24.02.2025
Зеленський на зустрічі з лідерами Північно-балтійської вісімки: обговорили ще більше масштабування безпекової співпраці

Зеленський на зустрічі з лідерами Північно-балтійської вісімки: обговорили ще більше масштабування безпекової співпраці

20:24 24.02.2025
Трамп: Війна в Україні "може закінчитися скоро - протягом декількох тижнів"

Трамп: Війна в Україні "може закінчитися скоро - протягом декількох тижнів"

20:11 24.02.2025
Зустріч Трампа з Зеленським та підписання угоди про корисні копалини може відбутися цього або наступного тижня

Зустріч Трампа з Зеленським та підписання угоди про корисні копалини може відбутися цього або наступного тижня

19:53 24.02.2025
Зеленський зустрівся з президентом Іспанії

Зеленський зустрівся з президентом Іспанії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Противник найбільш активний на покровському та курському напрямках

Повітряні сили ЗСУ: минулої ночі збито 6 крилатих ракет та 133 ворожих БпЛА

Зустрічі Трампа з Зеленським та Путіним відбудуться "дуже скоро" – Білий дім

Війська РФ за добу втратили 1300 осіб та 140 од. техніки - Генштаб

Макрон: мир в Україні не може бути припиненням вогню без гарантій безпеки

ОСТАННЄ

Мінкультури підтвердило "Кінокіт" і "Зеонбуд" статус критично важливих

Працівниця будинку культури на Донеччині отримала 15 років тюрми за держзраду

Через ворожий обстріл Білого Колодязя одна людина загинула, ще одна постраждала

ДБР викрило на хабарництві в.о. міського голови та депутата міської ради на Рівненщини

Противник найбільш активний на покровському та курському напрямках

Мінкультури підтвердило понад 30 театрам, операм, циркам, ансамблям, заповідникам і академіям статус критично важливих

Мінкультури підтвердило каналам "Ми-Україна", "5 канал", "1+1", "Прямий", "Інтер", ICTV, "Новий канал", СТБ, а також УП і NV статус критично важливих

62-га сесія Міжурядової групи експертів зі зміни клімату розпочалася у Ханчжоу - Міндовкілля

Київ привітав зняття ЄС низки санкцій з Сирії та підтвердив готовність надавати продовольство та зерно

Недбалість директора КП спричинила дві масштабні пожежі на Одещині – Офіс генпрокурора

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА