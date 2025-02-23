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16:36 23.02.2025

РФ планує в 2025 році виготовити більше 7 млн артилерійських боєприпасів і мін і 3 тис. ракет – голова СЗР

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РФ має перевагу над всіми країнами Європи у кількості виготовлених боєприпасів і планує в поточному році виготовити 7 млн артилерійських боєприпасів і мін великого калібру, повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України (СЗР) Олег Іващенко.

"В планах РФ на цей рік є виготовлення більше 7 млн артилерійських боєприпасів і мін великого калібру. От в цьому Росія чітко змагається і розуміє, що вона їх виготовляє набагато більше, ніж в сукупності усі країни Європи. Виробництво боєприпасів, ракет великої дальності. В цьому році передбачається виготовити близько 3 тисяч. Це ті засоби озброєння, ударні засоби, які кожного майже дня знищують нашу інфраструктуру", - сказав Іващенко на форумі "Україна. Рік 2025" у неділю в Києві.

При цьому він відзначив наявність технічних проблем в обслуговуванні, а також в безпеці зброї, яку виготовляють окупанти.

"І нажаль це стосується не тільки воєнного атома, але це стосується і мирного атома. Прикладом може слугувати технічний стан атомних станцій", - зазначив Іващенко.

Теги: #сзр #боєприпаси #рф #форум_україна_рік_2025

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