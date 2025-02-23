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16:11 23.02.2025

Глава СБУ: Ми не допустили відновлення домінування РФ на морі

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Глава СБУ: Ми не допустили відновлення домінування РФ на морі

Служба безпеки України разом з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України не допустили відновлення домінування РФ на морі, наголошує глава Служби безпеки України Василь Малюк.

"Говорячи про морську компоненту, треба сказати, що цей рік був доволі непростим, але ми з колегами з ГУР багато показали в морі. Ми не допустили відновлення домінування там російської федерації", - сказав він, виступаючи на Форумі "Україна. Рік 2025" в неділю в Києві.

Відповідаючи згодом на запитання щодо існування російського дрона, який домінуватиме на морі, глава СБУ наголосив: "Відносно дрона, який нібито на їхню думку може ефективно протидіяти нашим дронам в морі. Це поки що ніщо інше ніж ворожа пропаганда і чергове їхнє ІПСО. Жодним чином практично ми ще з цими дронами не зіштовхувалися".

Він додав, що Україна знайшла рішення як протидіяти ворожим гелікоптерам. "Якщо з'являться на горизонті дрони, знайдемо і на них рішення", - запевнив він.

За його словами, РФ активно використовує розвідувальні дрони.

Теги: #домінування #море #сбу #форум_україна_рік_2025

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