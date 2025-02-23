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15:10 23.02.2025

Переговори щодо рамкової угоди зі США продовжуються, серед українських учасників - Єрмак та Свириденко

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Переговори щодо рамкової угоди зі США продовжуються, серед українських учасників - Єрмак та Свириденко

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про початок наступного раунду переговорів з американськими партнерами в неділю, 23 лютого, в якому також візьме участь перша віцепрем’єрка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

"Так, саме наступний раунд переговорів з нашими американськими партнерами. Тому ми заздалегідь вибачаємось (що завчасно доведеться залишити форум – ІФ-У)", - сказав Єрмак на форумі "Україна. Рік 2025" в Києві в неділю.

Як зазначив Єрмак перед тим, як залишити форум, переговори можуть тривати дні, а можуть тривати місяці.

Свириденко в свою чергу відзначила, що в рамках переговорів будуть обговорюватися не лише питання українських корисних копалин, а й інші пункти, серед яких безпека і стримування Росії.

"Якщо ми кажемо про критичні матеріали, то дійсно Україна має запаси титану, літію, урану і рідкоземельних металів. Наша задача, звичайно, це не просто експорт цієї сировини, а залучення інвестицій в переробку і розробку родовищ. Перед нами стоїть велика задача, це оновити геологічну інформацію і, звичайно, залучити інвесторів в переробну промисловість", - пояснила міністр.

Вона додала, що на тимчасово окупованій території корисних критичних матеріалів знаходиться на суму порядку $350 млрд.

"Ми розуміємо, що це ресурси, якими, на жаль, на сьогоднішній день володіє агресор і які можуть бути використані. Той же титан використовується, в першу чергу, для авіаційної галузі, для оборонної галузі, для медичної галузі, буде використовуватися проти нас в цій боротьбі. Звичайно, що наша задача – зробити так, щоб ті розвідані запаси, які є на території України, підтвердити і залучити інвесторів для переробки, а не просто для експорту цієї сировини, про що ми дуже багато говоримо останні дні", - резюмувала Свириденко.

Теги: #єрмак #переговори #сша #свириденко #форум_україна_рік_2025

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