На 4-й рік повномасштабної війни важливим залишається консолідація міжнародних партнерів України - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що на четвертий рік повномасштабної війни важливим завданням залишається консолідація міжнародних партнерів України.

"Ключове завдання - зберегти єдність всередині українського суспільства. Єдність влади у нас є, ви все бачите, відчуваєте. Ми сконцентровані і об'єднані навколо нашого президента. Звісно, будемо рухатися в такому порядку до нашої перемоги", - сказав Шмигаль на форумі "Україна. Рік 2025" в неділю в Києві.

Прем'єр наголосив, що важливим завданням залишається консолідувати і об'єднати міжнародних партнерів України.

"Важливо вести прямий діалог. Важливо мати діалог з пресою, ЗМІ наших партнерів, суспільствами, які нас підтримують і вболівають за Україну. Ми продовжуємо цю роботу", - сказав він.