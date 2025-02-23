Майже третина роботи гуманітарного реагування ООН в Україні може бути під загрозою через рішення США щодо фінансування – координатор

Фінансування США гуманітарного реагування ООН в Україні минулого року склало 30%, скорочення цих коштів матиме великий вплив, зокрема, на виділення грошової допомоги українцям, заявив координатор системи ООН в Україні і гуманітарний координатор Матіас Шмале в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Якщо донори з Вашингтона скоротять чи навіть припинять свою допомогу Україні виникнуть величезні виклики. Як і всі інші, ми все ще намагаємося зрозуміти, наскільки великим буде вплив. Мені зрозуміло, що вплив буде. Від кількох наших гуманітарних партнерів, які отримують пряме фінансування від США для своєї гуманітарної діяльності, я знаю, що їм довелося припинити діяльність", - зазначив він.

Шмале нагадав про 90-денний термін для адмініструючих осіб USAID для оцінки та обґрунтування попередньо узгодженої допомоги.

"У той же час уряд США заявив, що продовжить гуманітарну роботу з порятунку життів. Тож я залишаюся відносно оптимістичним щодо того, що певна робота, яку ми тут виконуємо, буде продовжена", - сказав він.

На думку гумкоординатора, невизначеними залишаються два питання.

"По-перше, уряд США під керівництвом президента Трампа також дуже чітко говорить, що гуманітарна та міжнародна допомога має бути пов’язана з їхніми інтересами як країни. Тож питання, чи є підтримка України в їхніх інтересах. Ми сподіваємося, що США, які є таким важливим партнером у гуманітарній роботі в усьому світі, продовжуватимуть свою роботу з порятунку життів, у тому числі тут, в Україні", - наголосили в ООН.

Також він нагадав, що США вважають, що так звана робота з питань різноманітності, рівності та інклюзії (DEI) має бути припинена, однак в ООН ще не знають, що це означає для України.

Інший приклад, який може опинитися під загрозою існування - центри підтримки жертв GBV (ґендерно зумовленого насильства), що допомагають переважно жінкам, але також чоловікам, дівчатам і хлопцям, які зазнали гґендерно зумовленого насильства на війні.

"І такі центри ризикують припинити своє існування. Є прихована криза, криза психічного здоров'я, криза, пов'язана з насильством, яке пережили люди. Важлива робота з подолання цієї кризи знаходиться під загрозою, і я не знаю, чи відновлять США фінансування цієї роботи. Якщо ні, я не впевнений, що ми зможемо знайти альтернативні джерела. Ми всі розуміємо, що український уряд не має достатньо ресурсів для надання таких послуг", - наголосив Шмале.

Вплив рішень США щодо фінансування може бути досить драматичним, вважають в ООН.

"Минулого року фінансування США [на гуманітарне реагування] становило 30%. Це дуже багато. Зрозуміло, що якщо 30% не буде, це відчутно. Більшість з цих 30% - це втручання, що рятують життя, наприклад, продукти харчування та непродовольчі товари. Я сподіваюся, що вони вирішать продовжити фінансування", - зазначив Шмале.

Менша частина з тих коштів йшла на діяльності з підтримки різноманітності, рівності та інклюзії. Водночас, як наголосив координатор, значна частина підтримки ООН надається у грошовій формі, і не зрозуміло, чи вважає уряд США, що "готівка рятує життя, чи ні".

"Вони ще не визначилися. Готівка була дуже важливою частиною реагування тут протягом останніх трьох років, тому для нас буде дуже серйозною проблемою, якщо готівка буде виключена з життєво важливої допомоги. Отже, майже третина нашої роботи опиниться під загрозою, якщо ми не знайдемо альтернативи і якщо не буде зроблено виняток щодо життєво необхідної допомоги, включаючи готівку", - підкреслив він.

Відповідаючи на питання щодо ризику припинення надання грошової допомоги українцям, Шмале сказав, що "складність полягає в тому, що американський донор відіграє в цьому значну роль".

"Багато людей кажуть, що гуманітарна операція реагування в Україні була кращою, ніж у багатьох інших місцях, завдяки грошовому компоненту. Тому що, якщо ви даєте людям готівку, це більш гідно, тому що вони можуть обирати, що важливо, і де це купити. Близько 24% нашої загальної діяльності здійснюється у формі готівки. Я сподіваюся, що грошову підтримку не буде виключено, тому що це ускладнить життя вразливих верств населення", - наголосили в ООН.