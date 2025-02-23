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11:25 23.02.2025

Росія цієї ночі застосувала проти України рекордну кількість ударних дронів – 267

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Росія цієї ночі застосувала проти України рекордну кількість ударних дронів – 267
Фото: ДСНС Києва

В ніч на 23 лютого, напередодні третьої річниці повномасштабної війни, Росія застосувала проти України 267 ударних дронів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Найбільша атака, відколи іранські дрони почали бити по українських містах і селах. Загалом за увесь тиждень майже 1150 ударних безпілотників, понад 1400 керованих авіабомб та 35 ракет різних типів", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Президент подякував усім залученим до відбиття атаки: авіації, зенітним ракетним військам, підрозділам РЕБ та мобільним вогневим групам Повітряних сил і Сил оборони, а також працівникам ДСНС, медикам і поліції, які надають допомогу на місцях.

"Війна триває. Абсолютно всім, хто здатний допомогти з ППО, треба працювати, щоб посилити захист життя людей. Потрібно робити максимум, щоб наблизити тривалий і справедливий мир для України. Це можливо в єдності всіх партнерів – потрібна сила всієї Європи, сила Америки, сила всіх, хто хоче надійного миру", - наголосив Зеленський.

Теги: #рекорд #атака_бпла_рф

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