Події

10:26 23.02.2025

Майже 1,3 тис. усиновлень відбулося в Україні в 2024 році

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Майже 1,3 тис. усиновлень відбулося в Україні в 2024 році

У 2024 році в Україні відбулося 1268 всиновлень, повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

"Ми продовжуємо боротися за  право дітей  залишатися дітьми. Спростили процедури всиновлення – минулого року показник сягнув максимуму за 5 років  - 1268 усиновлень. Також активно розвивається патронатне виховання - за минулий  рік створено 187 нових патронатних сімей. Ми запустили онлайн-платформу для майбутніх, чинних та потенційних прийомних батьків, де можна отримати всю необхідну інформацію", - цитує Жолнович пресслужба міністерства.

Вона також наголосила на важливості подальшої підтримки від міжнародних партнерів, зокрема через програми грантів, які допомагають забезпечити громади якісними соціальними послугами для родин з дітьми в Україні.

Теги: #мінсоцполітики #всиновлення

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