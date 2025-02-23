23 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1096 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1096 RUSSIAN AGRESSION

23 лютого відзначають Всесвітній день взаєморозуміння і миру, День гри в теніс, День керлінгу, Міжнародний день печива для собак.

Також сьогодні Національне свято Японії - День народження Імператора Нарухіто, День інженера в Ірані, День дружин в Ісландії, День ямайських пиріжків в Торонто (Канада), Національний день бананового хліба в США, початок Фестивалю фальяс у Валенсії (Іспанія), Фестиваль Машрамані в Гаяні.

Сьогодні виповнюється 570 років від дня виходу друком у Майнці (1455) 42-рядкової Біблії Йоганна Ґутенберга, що служить традиційною точкою відліку історії друкарства в Європі.

Православна церква - день пам'яті святого священномученика Полікарпа.

Всесвітній день взаєморозуміння і миру

В цей день у 1905 році відбулося заснування клубу Ротарі. Перший Ротарі-клуб мав на меті лише об’єднання бізнесменів з метою дружніх та доброзичливих стосунків і співпраці. Згодом виникла велика всесвітня організація — Ротарі Інтернешнл, яка позиціонує себе як відкрите, неполітичне, благочинне утворення.

Члени клубу Ротарі, або ротаріанці — це професіонали та лідери в різних напрямах бізнесу, які реалізують гуманітарні проєкти, дотримуються етичних норм у професійній діяльності, прагнуть до встановлення взаєморозуміння і миру в усьому світі.

День керлінгу

Керлінг - командна шотландська спортивна гра на крижаному майданчику, розроблена в 1500-х роках.

День дизельного двигуна

Щорічно 23 лютого світ відзначає День народження дизельного двигуна. Винахідником цього виробу є німецький інженер Рудольф Дизель.

День гри в теніс

Тенісна гра виникла в далекому 14 столітті, у Франції. Тоді цим видом спорту активно захоплювались священнослужителі та знать. В Україні теніс з’явився у 1890 році й швидко набув популярності, перші змагання відбулися у 1913 році.

День народження Імператора Нарухіто

Нарухіто — імператор Японії, старший син імператора на спокої Акіхіто, народився 23 лютого 1960 року в Токіо. Сьогодні йому виповнюється 65 років.

З початком правління Нарухіто в Японії почалася епоха "рейва". 22 жовтня 2019 року відбулась коронація імператора Нарухіто. На церемонії за участю лідерів понад 170 країн світу він офіційно проголосив своє сходження на престол.

Цього дня народилися:

340 років від дня народження Ґеорга Фрідріха Генделя (1685-1759), німецького композитора, органіста;

170 років від дня народження Едварда Харкевича (1855-1913), українського мовознавця, освітнього діяча;

120 років від дня народження Івана Дем’яновича Момота (1905-1931), українського літературознавця, критика;

100 років від дня народження Єлизавети Іванівни Чавдар (1925-1989), української співачки, педагогині.

Ще цього дня:

1927 - Президент США Калвін Кулідж підписує законопроєкт Конгресу про створення Федеральної комісії з питань радіо (пізніше замінена Федеральною комісією зв'язку), який повинен був регулювати використання радіочастот у США;

1927 - Німецький фізик-теоретик Вернер Гейзенберг у листі колезі-фізику Вольфгангу Паулі вперше описує свій принцип невизначеності;

1934 - Леопольд III стає королем Бельгії.

1941 - Плутоній вперше виготовлений і виділений доктором Гленном Теодором Сіборгом;

1945 - Над Іодзімою піднято американський прапор;

1993 - Україна заявила про невизнання Росії єдиною правонаступницею СРСР;

2010 - Невідомі злочинці залили більше 2,5 мільйонів літрів дизельного палива та інших вуглеводнів в річку Ламбро, в північній Італії, що призвело до екологічної катастрофи;

2014 - Віктор Янукович втік до Росії;

Церковне свято:

День пам'яті священномученика Полікарпа, єпископа Смирнського.

Полікарп народився і жив у I-II століттях, на території сучасної Туреччини. Він був сиротою, виховувала його християнка Калліста. Коли вона померла, Полікарп роздав майно бідним, а сам став аскетом.

Його вчителем був апостол Іван Богослов. Згодом і сам Полікарп став найшанованішим богословом у Малій Азії. Спочатку його поставили дияконом, а потім єпископом Смирни, навколо себе він зібрав багато учнів.

Полікарп усе життя провів у служінні Богу, створив "Послання до Філіппінців". Але коли йому було 86 років, то почалися гоніння на християн - єпископа також змушували зректися Христа, а коли він відмовився, то святого спалили живцем.

Іменини: Дем'ян, Іван, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Сергій.