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00:52 23.02.2025

Лубінець про обстріли РФ: Україна вимагає справедливості - Росія має понести відповідальність за свої дії

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Україна вимагає справедливості, тому Росія має понести відповідальність за свої обстріли мирного населення, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Росія продовжує жорстокі обстріли мирного населення України - під ударом Костянтинівка, Одещина, Кривий Ріг, Київщина, Запорізька область… Україна вимагає справедливості. Країна-терорист має понести повну відповідальність за свої злочини!", - написав він у телеграмі.

Омбудсмен зазначив, що окупанти продовжують тероризувати мирне населення України. Внаслідок їхніх атак є загиблі та поранені.

Як повідомлялося, РФ в суботу ввечері та в ніч на неділю здійснила ракетний удар по Кривому Рогу, Одесі та Костянтинівці (Донецька обл.), внаслідок чого загинули та постраждали люди.

Джерело: https://t.me/dmytro_lubinetzs/8051

Теги: #відповідальність #рф #обстріли

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