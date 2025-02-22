РФ атакувала Одесу БпЛА, постраждали три людини – Кіпер

Російські війська в ніч на неділю здійснили удар беспілотниками по Одеському району, внаслідок чого постраждали три людини, повідомив глава ОВА Олег Кіпер.

"Ворог атакував Одеський район ударними безпілотниками", - написав він у телеграмі.

За словами Кіпера, внаслідок удару сталося загорання приватного будинку. Постраждало три людини.

Над ліквідацією наслідків атаки працюють всі відповідні служби, зазначив глава ОВА.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/8699