Росіяни знову вдарили по Костянтинівці, загинула жінка та троє постраждалих

Російські військові знову обстріляли, ймовірно, ФАБами житлову забудову Костянтинівки Донецької області, внаслідок чого загинула одна жінка і троє людей постраждали, повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

"22 лютого 2025 року, о 15:35, російська армія обстріляла Костянтинівку. Окупанти нанесли по місту 3 авіаудари, ймовірно, використавши "ФАБ-250" з модулем УМПК. В епіцентрі ураження опинилась житлова забудова", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок влучання одного із засобів ураження по багатоквартирному будинку від отриманих травм, несумісних з життям, загинула 69-річна жінка. Ще 2 містянок і чоловік отримали тілесні ушкодження. У них діагностовано мінно-вибухові травми, контузії, осколкове поранення й струс головного мозку. Потерпілим надано медичну допомогу та доставлено до лікарні.

Також у населеному пункті пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, лінію газопроводу, 12 гаражних приміщень і магазин.

"За процесуального керівництва Костянтинівської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України)", - вказали у відомстві.