Події

18:40 22.02.2025

Окупанти атакували БпЛА Нікопольський район, є пошкодження

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Російські війська в суботу атакували Нікопольський район Дніпропетровщини з безпілотників, пошкоджена багатоповерхівка та інфраструктура, зокрема, житлова, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"Протягом дня агресор атакував Нікопольщину безпілотниками – бив дронами-камікадзе та скинув боєприпас з БпЛА. Під прицілом були Нікополь та Марганецька громада", - написав він у телеграмі.

За словами Лисака, п через ворожі обстріли пошкоджені багатоповерхівка, авто та інфраструктура. Ніхто не постраждав.

Також гучно було на Синельниківщині. По Новопавлівській громаді російська армія вдарила, ймовірно, КАБом. Понівечені 3 приватні будинки.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/19674

Теги: #дніпропетровська #обстріли

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