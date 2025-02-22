Події

17:46 22.02.2025

Пожежа на Житомирщині забрала життя чотирьох людей, з яких двоє дітей

1 хв читати
Пожежа на Житомирщині забрала життя чотирьох людей, з яких двоє дітей
Фото: https://t.me/dsns_telegram/38647

Четверо людей, з яких двоє дітей, загингули через пожежу на Житомирщині, повідомляє ДСНС у суботу.

«Пожежа на Житомирщині забрала життя чотирьох людей, з яких двоє дітей . Горів приватний житловий будинок у с. Заможне Житомирського району. Під час гасіння вогнеборці виявили тіла 4 людей, з яких двоє дітей. Також постраждав чоловік, якого госпіталізовано до медичного закладу», - йдеться у повідомленні в телеграм.

На місці працювали 16 рятувальників та 4 одиниці техніки ДСНС. Усі обставини події наразі встановлюються.

Теги: #житомирщина #пожежа #дснс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:38 23.02.2025
У Дарницькому районі виникла пожежа через падіння уламків дрону – КМВА

У Дарницькому районі виникла пожежа через падіння уламків дрону – КМВА

00:10 23.02.2025
У Голосіївському районі виникла пожежа через ворожий БпЛА – КМВА

У Голосіївському районі виникла пожежа через ворожий БпЛА – КМВА

14:06 22.02.2025
У Нових Стрілищах під Львовом Львівської області двоє людей загинули під час пожежі - ДСНС

У Нових Стрілищах під Львовом Львівської області двоє людей загинули під час пожежі - ДСНС

12:50 22.02.2025
Радіаційний фон на ЧАЕС в нормі - ДСНС

Радіаційний фон на ЧАЕС в нормі - ДСНС

13:26 21.02.2025
Ліквідовано масштабну пожежу на промоб'єкті у Полтавській області

Ліквідовано масштабну пожежу на промоб'єкті у Полтавській області

20:22 20.02.2025
ДСНС: У Карпатах -20°C, ризик обморожень та лавинної небезпеки зростає

ДСНС: У Карпатах -20°C, ризик обморожень та лавинної небезпеки зростає

15:55 19.02.2025
Росіяни завдали авіаудару по Костянтинівці, двоє людей загинуло

Росіяни завдали авіаудару по Костянтинівці, двоє людей загинуло

22:59 17.02.2025
Пожежа у Києві внаслідок атаки російських БпЛА – Кличко

Пожежа у Києві внаслідок атаки російських БпЛА – Кличко

19:35 17.02.2025
На конфайнменті над "Укриттям" станом на 16:00 понеділка тривали роботи з ліквідації наслідків пожежі

На конфайнменті над "Укриттям" станом на 16:00 понеділка тривали роботи з ліквідації наслідків пожежі

12:44 17.02.2025
НА ЧАЕС продовжуються роботи з гасіння після удару російського дрона

НА ЧАЕС продовжуються роботи з гасіння після удару російського дрона

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про "ультиматум" РФ: нічого нового немає, треба робити своє і посилювати нашу армію

США у Генасамблії ООН виступають проти української резолюції і закликають зняти її на користь власної резолюції

Україні були обіцяні системи ППО як компенсація за відсутність запрошення до НАТО, але вони досі не надійшли – Зеленський на засіданні G7

Зеленський закликав Трампа зустрітися якнайшвидше для визначення гарантій миру та безпеки в Україні

Справжній і міцний мир можливий, якщо Америка, Європа та Україна будуть разом – Зеленський на засіданні G7

ОСТАННЄ

Майже 50% артилерійських боєприпасів калібру 122-мм, 152-мм постачаються Росії з Північної Кореї - Буданов

Зеленський про "ультиматум" РФ: нічого нового немає, треба робити своє і посилювати нашу армію

Президентка ЄК: зберігаючи темп Україна зможе стати членом ЄС раніше 2030 року

США у Генасамблії ООН виступають проти української резолюції і закликають зняти її на користь власної резолюції

Наусєда: членство України в ЄС до 2030 року – амбітна, але реалістична мета

Фон дер Ляєн вражена швидкістю і якістю, з якою Україна проводить реформи на шляху вступу до ЄС

Україні були обіцяні системи ППО як компенсація за відсутність запрошення до НАТО, але вони досі не надійшли – Зеленський на засіданні G7

Зеленський закликав Трампа зустрітися якнайшвидше для визначення гарантій миру та безпеки в Україні

Росіянам потрібна пауза у війні, щоб з'явилося “нове вікно спроможностей” для досягнення стратегічної мети - Буданов

Справжній і міцний мир можливий, якщо Америка, Європа та Україна будуть разом – Зеленський на засіданні G7

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА