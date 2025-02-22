Пожежа на Житомирщині забрала життя чотирьох людей, з яких двоє дітей

Фото: https://t.me/dsns_telegram/38647

Четверо людей, з яких двоє дітей, загингули через пожежу на Житомирщині, повідомляє ДСНС у суботу.

«Пожежа на Житомирщині забрала життя чотирьох людей, з яких двоє дітей . Горів приватний житловий будинок у с. Заможне Житомирського району. Під час гасіння вогнеборці виявили тіла 4 людей, з яких двоє дітей. Також постраждав чоловік, якого госпіталізовано до медичного закладу», - йдеться у повідомленні в телеграм.

На місці працювали 16 рятувальників та 4 одиниці техніки ДСНС. Усі обставини події наразі встановлюються.