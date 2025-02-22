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12:46 22.02.2025

Сибіга: основними причинами війни є заперечення Путіним права України на існування та бажання знищити українську націю

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Сибіга: основними причинами війни є заперечення Путіним права України на існування та бажання знищити українську націю
Фото: МЗС України

Основними причинами російсько-української війни є підтримуване росіянами бажання знищити українську націю та українську державність, відзначає міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Основними причинами цієї війни є заперечення Путіним права України на існування та його бажання знищити нашу націю — мета геноциду, яку підтримують росіяни. Тому Росія почала цю війну, чинить безчинства, намагається силою змінити кордони. Тож так, давайте усунемо основні причини", - написав Сибіга в соцмережі Х у суботу.

Як повідомлялося, США у понеділок, у третю річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну, мають намір внести в ООН альтернативний проєкт резолюції про припинення війни в Україні.

Агентство Reuters повідомило, що резолюція "закликає до швидкого припинення конфлікту і ще більше закликає до встановлення тривалого миру між Україною і Росією". РФ запропонувала поправку, щоб цей рядок звучав так: "закликає до швидкого припинення конфлікту, в тому числі шляхом усунення його першопричин, і далі закликає до тривалого миру між Україною і Росією". В РФ назвали проєкт резолюції США "хорошим кроком" і заявили, що якщо російська поправка буде прийнята Генасамблеєю, Москва проголосує за резолюцію США.

Теги: #сибіга

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