Українські дрони знеструмили нафтоперекачувальну станцію "Нововєлічковская" в РФ

Дрони Служби безпеки України в четвер, 20 лютого, знеструмили та зупинили роботу нафтоперекачувальної станції "Нововєлічковская" у Краснодарському краї РФ, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" власні джерела в українській спецслужбі.

"Ця станція є однією з ключових для транспортування нафти на Кубані: через неї йде постачання на Афіпський та Ільский НПЗ", - повідомив співрозмовник агентства.

Удар дронів прийшовся на електропідстанцію 110/35/10 кВ, яка живить станцію, після чого та запалала і відбулося повне знеструмлення та аварійна зупинка процесу перекачування нафти.

За даними СБУ, це вже восьма з початку року успішна спецоперація спецслужби по ураженню нафтопереробних та нафтоперекачувальних потужностей РФ, що ускладнює забезпечення російської армії паливом.