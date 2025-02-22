Події

07:54 22.02.2025

Троє цивільних отримали поранення внаслідок обстрілів Гуляйполя – ОВА

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Троє цивільних отримали поранення внаслідок обстрілів Гуляйполя – ОВА

Троє мирних жителів отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів Гуляйполя, повідомляє у телеграм-каналі начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

" Загалом упродовж доби окупанти завдали 517 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Ворог здійснив 10 авіаційних ударів по Гуляйполю. 313 БпЛА різної модифікації атакували Кушугум, Степногірськ, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку. 8 обстрілів із РСЗВ накрили Камʼянське, Оріхів, Гуляйполе, Новоданилівку та Новодарівку.186 артударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки", - підсумував Федоров інформацію за добу.

ОВА отримала 20 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків.

 

Теги: #запорізька #обстріли

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