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02:40 22.02.2025

Сікорський: маю враження, що Сполучені Штати прагнуть тривалого миру

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зустрівся з держсекретарем США Марко Рубіо у Вашингтоні в п'ятницю після чого дав прес-конференцію, повідомляє портал TVN24.

Темами розмови, зокрема, були "Україна і євроатлантичні стосунки". На питання журналіста TVN24 чи пояснив Рубіо Сікорському американську переговорну тактику щодо війни в Україні, шеф польської дипломатії відповів: "Про американську тактику маєте питати в американської сторони, але в мене враження, що Сполучені Штати прагнуть тривалого миру. Йдеться про те, аби Україна могла визначати своє майбутнє".

На питання чи йшла мова про можливу відправку європейських військ до України в рамках гарантування безпеки Сікорський відповів, що "саме цієї теми не було". Натомість на запитання чи йшлося пр місце для Європи за столом переговорів відповів ствердно.

"Ми розмовляли і рано чи пізно Європа, звісно, візьме участь в цьому процесі", - цитує Сікорського TVN24.

Також очільник МЗС Польщі висловив сподівання на успіх переговорів польського президента Анджея Дуди, візит якого до Вашингтона і зустріч з Дональдом Трампом очікується в суботу.

"Я дуже розраховую на те, що президент Дуда завтра посилить голос Польщі на користь справедливого миру в Україні. Президент Дуда дружить з президентом Трампом. Це той момент, щоб цю дружбу використати для Польщі, для Європи", - сказав Сікорський.

Натомість на офіційному сайті Держдепартаменту США щодо зустрічі Рубіо-Сікорський повідомили наступне: " Держсекретар Рубіо підкреслив рішучість Президента Трампа досягти довготривалого припинення конфлікту в Україні. Держсекретар Рубіо та Міністр закордонних справ Сікорський підтвердили важливість американсько-польських відносин та обговорили шляхи подальшого зміцнення нашого партнерства, особливо в оборонній та енергетичній сферах. Держсекретар Рубіо висловив глибоку вдячність за приклад, який Польща подає своїми оборонними видатками, і за лідерство, яке вона продовжує демонструвати в Альянсі".

Джерело: https://tvn24.pl/swiat/usa-radoslaw-sikorski-spotkal-sie-z-marco-rubio-st8317456

https://www.state.gov/secretary-rubios-meeting-with-polish-foreign-minister-sikorski/

Теги: #польща #сікорський #рубіо #сша

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