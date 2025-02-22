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02:00 22.02.2025

США пропонують альтернативну резолюцію ООН щодо України

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США пропонують альтернативну резолюцію ООН щодо України

США запропонували власний проект резолюції Організації Об'єднаних Націй з нагоди третьої річниці вторгнення Росії в Україну, офіційний реліз з цього приводу видав Держдепартамент США.

"Сполучені Штати запропонували просту, історичну резолюцію в Організації Об'єднаних Націй, яку ми закликаємо всі держави-члени підтримати, щоб прокласти шлях до миру. Ця резолюція узгоджується з думкою президента Трампа про те, що ООН повинна повернутися до своєї основоположної мети, закріпленої в Статуті ООН, - підтримувати міжнародний мир і безпеку, в тому числі шляхом мирного врегулювання спорів", - сказано в релізі Держдепу.

"Ми твердо віримо, що зараз саме той момент, коли потрібно взяти на себе зобов'язання покласти край війні. Це наша можливість створити реальний імпульс до миру", - йдеться в повідомленні Держдепартаменту. В релізі міститься заклик до всіх держав-членів ООН "приєднатися до Сполучених Штатів у цьому урочистому прагненні".

Агентство Reuters повідомило, що Резолюція, запропонована США, також "закликає до швидкого припинення конфлікту і ще більше закликає до встановлення тривалого миру між Україною і Росією".

Росія запропонувала поправку, яку побачило агентство Reuters, щоб цей рядок звучав так: "закликає до швидкого припинення конфлікту, в тому числі шляхом усунення його першопричин, і далі закликає до тривалого миру між Україною і Росією".

"Посол Росії в ООН Василь Небензя назвав проект резолюції США "хорошим кроком". Російський дипломат на умовах анонімності заявив, що якщо російська поправка буде прийнята Генеральною Асамблеєю, то Москва проголосує за резолюцію США", - пише Reuters.

За словами Небензі, він був проінформований представниками США перед тим, як проект був розповсюджений серед 193 членів Генеральної Асамблеї.

Як повідомлялося, Генеральна Асамблея має зібратися в понеділок, щоб проголосувати за текст, розроблений Україною та Європейським Союзом, який закликає до деескалації, якнайшвидшого припинення бойових дій та мирного врегулювання відповідно до основоположного Статуту ООН та міжнародного права.

 

Теги: #війна #резолюція #сша #оон

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