Андрій Сибіга провів розмову з держсекретарем США

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів розмову з державним секретарем США Марко Рубіо, повідомив Сибіга на платформі X у ніч на суботу.

"Я говорив з @SecRubio щодо продовження орієнтованого на результат українсько-американського діалогу. Напередодні третьої річниці повномасштабної агресії Росії я підкреслив рішучу волю України до досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру - миру, який зміцнить Україну і США", - написав Сибіга.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/1893064002080522392