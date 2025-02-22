Трамп: Путін і Зеленський повинні працювати разом - ЗМІ

Дональд Трамп заявив журналістам, що Володимир Путін і Володимир Зеленський повинні працювати разом, повідомляє Sky News у п'ятницю.

Заяву Трамп зробив, виступаючи на церемонії приведення до присяги свого нового міністра торгівлі.

Він також повторив своє твердження, що Росія хоче укласти угоду, а переговори між Вашингтоном і Москвою розпочнуться у вівторок у Саудівській Аравії.

"Він також додав, що угода з Україною щодо мінеральних ресурсів близька до завершення, повторивши коментарі, зроблені кілька годин тому його радником з національної безпеки", - повідомляє Sky News.

Трамп також прокоментував чутки, поширені деякими ЗМІ про намір відвідати Москву 9 травня – президент США спростував цю інформацію.

Джерело: https://news.sky.com/story/trump-putin-zelenskyy-row-call-ukraine-war-peace-talks-moscow-kremlin-live-sky-news-latest-12541713?postid=9150319#liveblog-body