Зеленський сподівається на справедливу угоду між урядами України та США

Проєкт угоди між урядами України та США готується, повідомив президент України Володимир Зеленський у зверненні в п'ятницю.

"Сьогодні команди України та США працюють над проєктом угоди між нашими урядами. І це угода, яка може додати нашим відносинам, і головне – деталі зробити так, щоб це могло спрацювати. Я сподіваюся на результат – на справедливий результат", - заявив Зеленський.

Окрім того глава держави поінформував у зверненні про низку розмов з європейськими лідерами, зокрема, Польщі, Хорватії, Швеції, Чехії, Люксембургу, Словенії, Ірландії.

"І головний висновок – Європа має й може робити значно більше для того, щоб мир реально був досягнутий. І це можливо. У нас із партнерами в Європі є чіткі пропозиції, і ми можемо на цій основі забезпечити реалізацію європейської стратегії, і важливо, щоб це було разом з Америкою", - підсумував президент.

Джерело: https://president.gov.ua/news/yevropa-maye-j-mozhe-robiti-znachno-bilshe-dlya-togo-shob-mi-96261