Події

22:37 21.02.2025

Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Ірландії щодо шляхів завершення війни

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Президент України провів розмову з премʼєр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном, повідомляє офіційний телеграм-канал Зеленського.

Зокрема, український президент поінформував співрозмовника про вчорашню розмову з Президентом Макроном.

"Обговорили спільне бачення реальних кроків для закінчення війни. Ірландія поділяє наш підхід, що ініціатива має бути спільною, бо від цього залежить безпека не лише України, а й усієї Європи. Зробимо все, щоб досягти справедливого й гарантованого миру", - написав Зеленський у Телеграм.

Мова також йшла про продовження фінансової допомоги, та про внесок Ірландії в захист українців та українок.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13405

Теги: #допомога #мартін #зеленський #ірландія

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