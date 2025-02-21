Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Ірландії щодо шляхів завершення війни
Президент України провів розмову з премʼєр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном, повідомляє офіційний телеграм-канал Зеленського.
Зокрема, український президент поінформував співрозмовника про вчорашню розмову з Президентом Макроном.
"Обговорили спільне бачення реальних кроків для закінчення війни. Ірландія поділяє наш підхід, що ініціатива має бути спільною, бо від цього залежить безпека не лише України, а й усієї Європи. Зробимо все, щоб досягти справедливого й гарантованого миру", - написав Зеленський у Телеграм.
Мова також йшла про продовження фінансової допомоги, та про внесок Ірландії в захист українців та українок.
Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13405