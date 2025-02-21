Зеленський проінформував прем'єра Швеції про свою зустріч із Келлогом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном і подякував йому за військову допомогу.

"З нетерпінням чекаємо на 18-й пакет оборонної допомоги. Також поінформував про конструктивну зустріч із спецпредставником Президента США з питань України та Росії Кітом Келлогом та деталі нещодавніх перемовин з іноземними лідерами", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.

Президент наголосив на тому, що нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи.

"Працюємо над спільним баченням гарантій безпеки. Рішення має бути готове до початку будь-яких можливих переговорів, і Європа має бути за столом переговорів. Нам потрібен мир – справедливий і тривалий мир, а не просто тимчасове припинення вогню", , повідомив президент.