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19:23 21.02.2025

Зеленський проінформував прем'єра Швеції про свою зустріч із Келлогом

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Зеленський проінформував прем'єра Швеції про свою зустріч із Келлогом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном і подякував йому за військову допомогу.

"З нетерпінням чекаємо на 18-й пакет оборонної допомоги. Також поінформував про конструктивну зустріч із спецпредставником Президента США з питань України та Росії Кітом Келлогом та деталі нещодавніх перемовин з іноземними лідерами", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.

Президент наголосив на тому, що нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи.

"Працюємо над спільним баченням гарантій безпеки. Рішення має бути готове до початку будь-яких можливих переговорів, і Європа має бути за столом переговорів. Нам потрібен мир – справедливий і тривалий мир, а не просто тимчасове припинення вогню", , повідомив президент.

 

Теги: #розмова #швеція #зеленський

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