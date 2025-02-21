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16:25 21.02.2025

Зеленський розповів Дуді про поточний діалог із США

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Зеленський розповів Дуді про поточний діалог із США

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою, та розповів йому про поточний діалог із американською стороною.

"Обговорили поточні події та майбутні кроки. Наша спільна мета залишається чіткою: захистити Україну й усю Європу від російської агресії. Я також розповів про поточний діалог з американською стороною. Важливо, щоб Сполучені Штати стояли поруч із нами", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.

За його словами, досягнути міцного та тривалого миру можна лише завдяки єдності.

Зеленський подякував Польщі за підтримку.

"Ми глибоко цінуємо підтримку польського народу й ніколи не забудемо, як багато Польща зробила для нашого спільного майбутнього", - зауважив президент.

Теги: #зеленський #дуда

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