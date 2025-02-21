Більше половина данців виступають за введення миротворців в Україну – ЗМІ

Згідно з опитуванням громадської думки, більше половини виборців Данії виступають за введення миротворців в країну після закінчення війни, та вважають, що Україна повинна вступити до Європейського Союзу та НАТО, повідомляє в п'ятницю Bloomberg з посиланням на соціологічне дослідження.

За даними опитування, опублікованим інформаційним агентством Ritzau, близько 53% респондентів заявили, що Данія повинна взяти участь у будь-якому майбутньому розгортанні солдатів. Близько 15% висловилися проти, а 32% не визначилися або не мають своєї думки.

Більшість (66%) також заявили, що Україна повинна вступити до ЄС, а 68% сказали, що країна повинна стати частиною НАТО, показало опитування.

Опитування проводилося компанією Voxmeter для Ritzau і включало 1 021 інтерв'ю в період з 18 по 20 лютого, похибка не вказана.

Як пише Bloomberg, Данія – країна з 6-мільйонним населенням, надала 53,7 млрд крон ($7,55 млрд) військової допомоги з моменту нападу Росії на Україну. Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, яка також збільшує інвестиції у національну оборону, заявила, що ще занадто рано обговорювати питання миротворців, хоча вона позитивно ставиться до планів Великої Британії.

У четвер вона провела переговори з президентом України Володимиром Зеленським, щоб підтвердити підтримку скандинавської країни.

Фредеріксен заявляла раніше, що партнери України в Європі та США мають дати їй потрібне для перемоги у розв’язаній Росією війні, бо не можна дозволяти Росії визначити кордони в Європі у 2025 році, впливати разом із Північною Корею, Іраном та Росією на рішення щодо інфраструктури, архітектури європейської та трансатлантичної безпеки.

Також прем'єрка Данії вважає, що найкраще що партнери можуть зробити для України – це надати членство в НАТО.