Ліквідовано масштабну пожежу на промоб'єкті у Полтавській області

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) ліквідували масштабну пожежу, що виникла внаслідок російського удару по промисловому об’єкті у Полтавській області, повідомила пресслужба ДСНС.

"Полтавщина: рятувальники ліквідували масштабну пожежу, що виникла внаслідок російського удару по промисловому об’єкту. На щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться у повідомленні ДСНС у телеграм у п'ятницю.

Повідомляється, що до гасіння залучалися 87 вогнеборців та 34 одиниці техніки, зокрема пожежний турбінний робот.