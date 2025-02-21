Події

13:26 21.02.2025

Ліквідовано масштабну пожежу на промоб'єкті у Полтавській області

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Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) ліквідували масштабну пожежу, що виникла внаслідок російського удару по промисловому об’єкті у Полтавській області, повідомила пресслужба ДСНС.

"Полтавщина: рятувальники ліквідували масштабну пожежу, що виникла внаслідок російського удару по промисловому об’єкту. На щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться у повідомленні ДСНС у телеграм у п'ятницю.

Повідомляється, що до гасіння залучалися 87 вогнеборців та 34 одиниці техніки, зокрема пожежний турбінний робот.

Теги: #пожежа #полтавська_область

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