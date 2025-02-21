Події

12:21 21.02.2025

В Україні в найближчі дві доби збережеться морозна погода без опадів

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В Україні в найближчі дві доби збережеться морозна погода без опадів
Фото: Pixabay

В суботу, 22 лютого, в Україні без опадів, лише в Криму вночі місцями невеликий сніг, повідомляє Укргідрометцентр.

На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 11-16° морозу, у північній частині та в Карпатах місцями до 19° морозу, вдень 2-7° морозу; на крайньому заході та півдні країни вночі 6-11° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У Києві у суботу без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 12-14° морозу, вдень 4-6° морозу.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 22 лютого в Києві була 12,7° в 1990р., найнижча вночі -25,0° в 1929р.

У неділю, 23 лютого, в Україні без опадів, лише у східних областях та Криму місцями невеликий сніг.

На дорогах ожеледиця. Вітер у південно-східній частині північно-східний, 7-12 м/с, на решті території змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 11-16° морозу, у північно-східній частині місцями до 20° морозу, на крайньому заході країни 8-13° морозу; вдень 1-6° морозу, в західних областях 0-5° тепла.

У Києві у неділю без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 11-13° морозу, вдень 1-3° морозу.

Теги: #вихідні #прогноз_погоди

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