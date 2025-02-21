Події

12:13 21.02.2025

Через обстріли Донеччини семеро людей загинули, є поранені

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Через обстріли Донеччини семеро людей загинули, є поранені
Фото: https://t.me/VadymFilashkin/6296

Ще сім людей загинули внаслідок російських ударів по населених пунктах Донецької області в четвер, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"У Веселому Комарської ТГ загинула людина. У Покровську поранено людину… У Миколаївці загинула людина… У Костянтинівці 5 людей загинули і 1 поранена", - написав Філашкін у Телеграмі.

Крім того, у Мирнограді пошкоджені 3 адмінбудівлі, інфраструктурний об'єкт і нежитлове приміщення. У Добропіллі пошкоджено будинок. У Покровську пошкоджено 4 багатоповерхівки і приватний будинок, у Родинському пошкоджено 2 адмінбудівлі. У Лимані пошкоджено будинок, ще 3 — у Дробишевому. У Слов'янську пошкоджено 5 приватних будинків, багатоповерхівку і адмінбудівлю. У Миколаївці пошкоджено 21 будинок. У Довгій Балці Іллінівської ТГ пошкоджено 2 об'єкти. У Костянтинівці пошкоджено 7 багатоповерхівок, 14 приватних будинків, гуртожиток, 2 підприємства, інфраструктурний об'єкт, 7 гаражів, 7 автівок, 3 лінії електропередач і 3 газогони. У Сіверську пошкоджено 8 будинків.

Теги: #донецька_область #обстріли

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