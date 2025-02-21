Новий розрив підводного кабелю стався в Балтійському морі

У Балтійському морі виявлено черговий випадок пошкодження кабелю, повідомляє в п'ятницю портал телерадіомовлення Фінляндії Yle.

Кабель обірвався біля берегів Готланда в четвер, повідомляє Yle з посиланням на шведську берегову охорону і ЗМІ Швеції.

Йдеться про кабель C-Lion 1 між Фінляндією і Німеччиною, ймовірний обрив стався у виключній економічній зоні Швеції.

Збройні сили Швеції також отримали інформацію про можливий обрив кабелю в Балтійському морі.

Раніше повідомлялось, що подібні інциденти з обривом підводних кабелів відбуваються з листопада минулого року. Так, у грудні 2024 р. був заарештований танкер Eagle S, підозрюваного в ушкодженні кабелю електропередачі Estlink 2 між Фінляндією та Естонією, а також чотири телекомунікаційні кабелі між двома країнами.

За твердженнями влади Фінляндії та Естонії, він є частиною "тіньового флоту" Росії.

Ситуація навколо танкера призвела до початку операції НАТО "Страж Балтії" з патрулювання в Балтійському морі кораблями альянсу для гарантування безпеки підводної інфраструктури.