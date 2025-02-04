У Фінляндії суд відмовив у звільненні танкера Eagle S, підозрюваного в грудневому пошкодженні кабелів зв'язку

Столичний апеляційний суд у Фінляндії залишив чинним рішення окружного суду Гельсінкі про арешт танкера Eagle S, підозрюваного в ушкодженні електрокабеля і чотирьох кабелів зв'язку.

Поліція заарештувала танкер під прапором Островів Кука 28 грудня 2024 року, оскільки підозрює, що судно пошкодило кабель електропередачі Estlink 2 між Фінляндією та Естонією, а також чотири телекомунікаційні кабелі між двома країнами.

Нафтовий танкер було відведено в територіальні води Фінляндії, і наразі він перебуває на якірній стоянці поблизу м.Порвоо. За твердженнями влади Фінляндії та Естонії, він є частиною "тіньового флоту" Росії.

Ситуація навколо танкера призвела до початку операції НАТО "Страж Балтії" з патрулювання в Балтійському морі кораблями альянсу для гарантування безпеки підводної інфраструктури.