На ЧАЕС відбувається моніторинг території, ситуація контрольована

Фото: ДСНС

На Чорнобильській АЕС після удару російського безпілотника вранці 14 лютого по НБК "Укриття" над енергоблоком №4 ЧАЕС і пожежі, що виникла, ситуація контрольована, відбувається моніторинг пошкоджених конструкцій, повідомляє ДСНС у телеграм у п'ятницю.

"Станом на ранок 21 лютого здійснюється постійний моніторинг території за допомогою дронів із тепловізорами та ручних тепловізорів. Усі відповідні служби працюють на місці, ситуація під контролем. Верхолази та рятувальники перебувають у готовності до виконання робіт за необхідності", - йдеться у повідомленні.

"Радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС не перевищує норми. Ситуація контрольована", - запевнили у ДСНС.

Як повідомлялося, внаслідок удару російського безпілотника вранці 14 лютого по НБК "Укриття" над енергоблоком №4 ЧАЕС і пожежі, що виникла, пошкоджено цілісність зовнішньої оболонки НБК та обладнання в гаражі технічного обслуговування кранів.