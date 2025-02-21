Події

10:17 21.02.2025

Ворожі БпЛА атакували Черкащину, пошкоджено фермерське господарство

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Російські безпілотники вночі атакували Черкаську область, в небі було збито 30 БпЛА, пошкоджено корівник місцевого фермера, повідомив у п'ятницю начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Силами наших мобільних вогневих груп і завдяки РЕБ-протидії в межах області знищено 30 російських БпЛА. Однак у Черкаському районі уламками пошкоджено корівник місцевого фермера. Легкі травми отримали кількадесят корів", - написав він у телеграмі.

За попередніми даними, серед людей потерпілих немає. Обстеження території та встановлення завданої шкоди триває.

Теги: #атака_бпла_рф #черкаська_область

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